Gölcük'te üretilecek VW Transporter ön siparişe açıldı Ford Otosan'ın Gölcük tesislerinde üretilecek yerli yeni VW Transporter modeli Almanya'da ön siparişe açıldı. Bu sayede, aracın teknik detayları da ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Ford ve Volkswagen iş birliği kapsamında yeni nesil Volkswagen Transporter'ın, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında üretileceği geçtiğimiz yıllarda belli olmuştu.

Volkswagen Transporter, Ford Transit Custom ile aynı platform üzerine inşa edilecek. Ayrıca bu otomobil, iki ve üç sıra koltuklu versiyonlara sahip olacak.

Türkiye'de üretilecek Volkswagen Transporter, Ford Transit'in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak satışa sunulacak.

Aracın dizel motorlu versiyonuna ek olarak hibrit ve elektrikli versiyonlar da satın alınabilecek

"E-Transporter" olarak isimlendirilecek elektrikli versiyon, Ford E-Transit ile aynı motor ve batarya seçenekleri sunacak. Araç, yaklaşık 400 kilometre menzile sahip olacak.

Transporter motor seçenekleri belli oldu

Ford Otosan'ın Gölcük tesislerinde üretilecek yerli yeni VW Transporter modeli Almanya'da ön siparişe açıldı. Bu sayede, aracın teknik detayları da ortaya çıktı.

Transporter’ın elektrikli versiyonları, 83 ve 54 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle satışa sunulacak.

Elektrikli van, 114 bg ile 282 bg arasında dört güç çıkışı seçeneğiyle gelecek. Lansman versiyonları arkadan çekişli olacak.

Plug-in hibrit model, Ford’un 2,5 litrelik benzinli motorunu, 150 hp motor ve 16,5 kWh bataryaya sahip elektrikli aktarma organlarıyla kombine edilecek.

Dizel versiyonlar, 108’den 168 hp’ye kadar üç güç çıkışı sunan 2.0 litrelik motora sahip olacak.

Fiyatlar

Dizel versiyonların fiyatı, 108 hp motor ve manuel şanzımana sahip kısa dingil mesafeli panelvan için 43 bin 768 eurodan başlıyor.

Plug-in hibrit modelin Almanya fiyatı ise 55 bin 257 euro olarak açıklandı.