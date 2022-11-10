Google ve Renault, elektrikli araçlar için anlaştı

Google ve Renault, elektrikli araçlar için anlaştı

Google ve Renault Grubu, gelecekteki araçlar için gelişmiş bir yazılım platformunun geliştirmek için anlaşma imzaladı.

ABD merkezli teknoloji devi Google ve Fransız otomobil üreticisi Renault, ilk olarak 2018 yılında Android işletim sistemini otomobillere getirmek için anlaşma imzalamıştı.

Google ve Renault Grubu, yeni bir anlaşmaya daha imza atarak gelecekteki araçlar için gelişmiş bir yazılım platformunu geliştirecek. İki şirket arasındaki yeni anlaşma; ayrıca Dacia, Alpine ve Mobilize markalarını da kapsıyor.

Açıklamaya göre, “yazılım tanımlı araç” altyapısı Android Automotive işletim sistemi üzerinde kurulacak ve Google’un bulut sunucularıyla tam entegre olacak.

Otomobil sorunu kendi çözecek

Google ve Renault’nun yazılım iş birliği sayesinde sanal simülasyon ortamında yapay zeka testleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda gerçek zamanlı teşhis sayesinde otomobil, eğer bakıma ihtiyaç varsa sürücüye haber verecek veya sorunu kendisi çözecek.