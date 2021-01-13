Google'ın Çinli rakibi Baidu, elektrikli araç işine girdi

Çin'de arama motoru piyasasının yüzde 54,3'üne sahip olan Baidu, akıllı elektrikli araç için otomobil üreticisi Geely ile ortaklık yapacağını duyurdu.

Google her ne kadar dünyanın en çok kullanılan arama motoru olsa da Çin'de bu pazarın lideri yüzde 54,3 ile Baidu.

Baidu, akıllı elektrikli araçlar üretmek için Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Group ile ortak bir şirket kuracak. Baidu yaptığı açıklamada, Geely ile birlikte sürücüsüz araç teknolojisi ve internet bağlantı alt yapısı geliştireceklerini vurguladı.

İki şirket, sadece Elon Musk'ın Tesla'sıyla değil, aynı zamanda birkaç Çinli rakiple de rekabet edecek.

Baidu Yöneticisi Robin Li, "Baidu'nun akıllı ulaşım, bağlantılı araçlar ve otonom sürüş konusundaki uzmanlığını Geely'nin lider otomobil ve elektrikli araç üreticisi olarak birleştiren yeni ortaklığın, gelecekteki binek araçların yolunu açacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2019 yılına kadar dünya genelinde var olan 7,2 milyon elektrikli otomobilin yüzde 47'si Çin'de yer alıyor.

Baidu ve Geely attıkları adımla, dünya çapında akıllı arabalar geliştirmeye çalışan otomobil üreticileri ve teknoloji devleriyle güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalacak.