Green NCAP açıkladı: İşte 2023'ün en çevreci otomobilleri Green NCAP, yaptığı testlerde farklı güç ünitelerine sahip araçlar arasından en çevreci olan modelleri açıkladı.

ensonhaber.com

Green NCAP'in birkaç yıldır gerçekleştirdiği emisyon testlerinde, geçtiğimiz yıl en iyi performans gösteren modeller açıklandı.

Listede, SUV'dan sedana kadar farklı gövde tiplerindeki araçlar yer alıyor. Ödül kazanan modeller arasında Opel Mokka, Skoda Kamiq, Tesla Model S, Renault Kangoo E-Tech, Volkswagen ID.5 ve GWM Ora 03 bulunuyor.

En çevreci araç: GWM Ora 03

Özellikle dikkat çeken ise "genel anlamda en çevreci" araç olarak seçilen GWM Ora 03.

Bu tam elektrikli Çin yapımı model, enerji verimliliği başta olmak üzere birçok kriterde rakiplerini geride bırakarak en yüksek puanları toplamayı başardı.

Benzin ve dizel sınıfının en çevreci otomobilleri ise sırasıyla Skoda Kamiq ve Opel Mokka seçildi.

1.0 TSI motor ve manuel şanzıman ikilisine sahip olan Kamiq, testlerde 5 üzerinden 3 yıldız alarak 3 silindirli motorun yaydığı gazlar açısından rakiplerine kıyasla daha temiz olduğunu kanıtladı.

Opel Mokka ise 1.5 dizel motor ve aynı şekilde manuel şanzıman ile 3 yıldız kazanmayı başardı. Mokka, egzoz filtre sistemi sayesinde çoğu testten başarılı ayrıldı.

Sedan gövde tipli rakiplerini geride bırakan elektrikli araç ise Tesla Model S oldu. Dört tekerden çeker ve uzun menzil konfigürasyonuna sahip olan otomobil, enerji verimliliği açısından sınıfının birincisi olmayı başardı.