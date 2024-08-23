GTA V ve Fortnite gibi konsol oyunları artık Mercedes modellerinde oynanabilecek Mercedes-Benz, bağımsız oyunların yanı sıra bazı üst seviye oyunları da sunan bir bulut oyun platformu olan Boosteroid ile anlaştı.

Haber Merkezi

Otomotiv devi Mercedes-Benz, oyun dünyasının öncü bulut platformlarından Boosteroid ile iş birliği yaparak otomobillerde oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Bu heyecan verici anlaşma ile Mercedes-Benz araç sahipleri, araçlarının içinde onlarca farklı oyunu oynama fırsatı bulacaklar.

Mercedes, önümüzdeki yıldan itibaren Boosteroid sağlayıcısı ile çalışmayı ve oyun sağlayıcısının uygulamasını “MBUX Eğlence Paketi Plus”a entegre etmeyi planlıyor.

BİRÇOK ÜST SEVİYE OYUN VAR

Mola sırasında zaman geçirmek için bulut oyun sağlayıcısının kataloğunda GTA V, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Fortnite, Roblox ve Rocket League gibi birçok oyun yer alıyor.

Oyunlara erişim için sadece Boosteroid üyeliğine ihtiyacınız olacak ve bu üyelik PC, akıllı telefon veya akıllı TV'de de kullanılabilecek.

Şu anda hâlâ beta test aşamasında olan Boosteroid uygulaması, 2025 yılında Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika'da kullanıma sunulacak.



