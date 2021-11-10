Gümrükte el konulan araçlar satışa çıktı: İşte fiyatlar

Ticaret Bakanlığı, her ay olduğu gibi gümrükte el konulan araçları ikinci el satışı yapılmak üzere listeledi.

Ticaret Bakanlığı, her ay gümrükte çeşitli sebeplerden dolayı el konulan araçları ikinci el olarak satışa sunuyor.

Özellikle son dönemlerde yükselen otomobil fiyatlarına baktığımızda, gümrükte el konulan araçların satış fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi piyasanın çok ama çok altında.

Bakanlık bu ay da aynı şekilde el konulan araçları satışa çıkardı. İhale yoluyla satılacak olan araçların en ucuzu 65 bin 500 TL.

EN DÜŞÜK FİYAT PEUGEOT 307'YE AİT

Geçtiğimiz ay satışa sunulan otomobillerde en düşük teklif açılış fiyatı, 36 bin TL ile 2001 model Peugeot Partner’ın olmuştu. Bu ay listeye giren en düşük açılış fiyatı ise 65 bin TL ile 2005 model bir Peugeot 307 oldu.





İLANLAR E-İHALE SİSTEMİNDE

İhaleye yönelik şartların okunmasıyla gerçekleştirilen satışlar, bizzat Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülüyor. E-İhale üzerinden kontrol edebileceğiniz ilanların en yenileri şu şekilde: