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    Güneş enerjisi ile çalışan Lightyear 0 seri üretime girdi

    Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobili Lightyear 0'ı seri üretime soktu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:05
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    Güneş enerjisi ile çalışan Lightyear 0 seri üretime girdi

    Günümüzde içten yanmalı otomobil devri yavaş yavaş kapanıyor ve elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor. Öte yandan bazı markalar, çeşitli araç konseptleriyle karşımıza çıkıyor.

    Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili arabası Lightyear 0'ı haziran ayında tanıtmıştı.

    Lightyear 0 özellikleri

    Söz konusu model için 6 yıldır çalışmalarını sürdüren şirkete göre, 60 kWh'lık bir pil paketi ve 4,8 metrekare büyüklüğünde güneş panellerine sahip olan Lightyear 0, bağımsız olarak kontrol edilen dört adet tekerlek motoru ile 174 beygir güç, 1.720 nm tork üretebilecek ve en yüksek 160 KM seyir hızı sunacak.

    lightyear 0

    Bununla birlikte 0-100KM'ye hızlanması 10 saniyenin biraz altında olan ve toplam 625 km menzil sunan yeni otomobil, güneş panellerinden günde maksimum 70 km menzil kazanabilecek.

    Şarj etmeden 7 ay kullanılabilecek

    Ortalama bir kullanıma geçildiğinde ise yeni otomobilin havanın açık olduğu günlerde yaklaşık olarak 35 km kazanabileceğini söyleyen Lightyear, otomobilin Hollanda gibi iklimlerde iki ay, İspanya veya Portekiz’de yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanılabileceğini iddia ediyor.

    lightyear 0

    Seri üretim başladı

    Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobili Lightyear 0'ı seri üretime soktu.

    İlk etapta haftada sadece bir elektrikli araç üretilecek. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren üretim kademeli olarak artarak haftada beşe çıkacak.

    Lightyear 0 fiyatı

    Şirketin resmi web sitesinde ön siparişe açılan Lightyear 0, 250 bin euroluk oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Şirket, şu ana kadar 150 ön sipariş toplamayı başardı.

    lightyear 0


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