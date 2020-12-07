Güneş enerjisi ile elektrikli araç şarjı projesine TÜBİTAK desteği

Ege Üniversitesi'nin yürüttüğü "FV tabanlı elektrikli araç kablosuz şarj ve dinamik enerji yönetim sistemi geliştirilmesi" adlı proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Elektrikli araç pazarı her geçen yıl büyümeye devam ediyor ve birçok şirket, bu pazara ciddi yatırımlar yapıyor.

Elektrikli araçların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için ülkelerin altyapı bakımından da yeterli olması gerekiyor. Bu nedenle şarj konusunda şimdiden yeni projeler hayata geçiriliyor.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN YENİ ŞARJ PROJESİ

Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Akça önderliğinde yürütülen ve farklı üniversitelerden araştırmacıların katıldığı şarj projesi, TÜBİTAK ARDEB 1001 programı tarafından desteklenecek.

KABLOSUZ ŞARJ İMKANI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Akça, projeyle fotovoltaik panellerden elde edilen enerjinin kablosuz olarak elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Kablosuz elektrikli araç şarj ünitesi ve 7,4 kW güç kapasitesi ile bir elektrikli aracın kablosuz şarjının mümkün olduğunu aktaran Akça, "Dinamik enerji yönetim algoritması, sistemdeki güç değişimlerini algılayıp elektrikli araç bataryasının kaliteli ve kesintisiz şarj olmasını sağlayarak batarya grubunun çevrim ömrünü artıracak.

Elektrikli araçlar, gelecekte şebekede önemli bir yer alacak ve proje kapsamında fotovoltaik panellerden elde edilen enerji ile elektrikli araçlar şarj edilecek, enerji fazlası ise şebekeye aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.