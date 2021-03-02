ABD merkezli otomotiv şirketi Aptera Motors, üç tekerlekli ve güneş enerjisiyle çalışan yeni elektrikli otomobili için seri üretime geçeceğini duyurdu.

Elektrikli otomobillere olan ilginin her geçen gün arttığı son yıllarda, farklı tasarımlara sahip araçlar da karşımıza çıkıyor. Bu araçlardan birisi de ABD’li otomotiv şirketi Aptera Motors'a ait.

Aptera Motors, üç tekerli ve güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil için seri üretime geçtiğini açıkladı. Firma, aracın saatte 100 kilometre hıza 3,5 saniyede ulaştığını belirtti.

Aracın 25 bin 900 dolar (190 bin TL) maliyetle üretildiği ve üzerinde bulunan 3 metrekarelik solar panellerin bulunduğu aktarıldı.

SAATTE 180 KM HIZ

Öte yandan aracın azami hızının da saatte 180 kilometre olduğu belirtildi. Ayrıca araçta bulunan bataryanın 1609 kilometre mesafeye kadar kullanılabildiği açıklandı.

Güneş enerjisiyle çalışan otomobil seri üretime geçiyor



