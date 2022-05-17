Güneş panelli Squad, ön siparişe açıldı

Hollandalı bir girişim olan Squad Mobility tarafından geliştirilen küçük elektrikli araç Squad, Avrupa'da ön sipariş toplamaya başladı.

Sn yıllarda Citroen Ami ve onun ikizi Opel Rocks-e gibi minik elektrikli şehir araçları Avrupa'da oldukça popüler.

Hollandalı bir girişim olan Squad Mobility, söz konusu araçlara bir yenisini daha ekledi ve Squad modelini ön siparişe açtı.

Oldukça basit ve pratik bir tasarıma sahip olan Squad, yuvarlak aydınlatmaları, büyük camları, çıkarılabilir kapıları ve tavandaki güneş paneliyle dikkat çekmeyi başarıyor.





Güneş paneli ekstra menzil sağlıyor

Squad'ı öne çıkaran bir özellik olan tavandaki güneş paneli, araca günde 20 km menzil sağlıyor. Şirket, Avrupa'daki kullanıcıların günlük ortalama şehir içi kullanım mesafesinin 12 km olduğunu söyleyerek bunun son derece yeterli olduğunu belirtiyor.

Güneş enerjisinin yanı sıra araçta frenlemeden enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi de var.

Squad'ın bir diğer özelliği de çıkarılabilir bataryaya sahip olması. Böylece batarya, kolayca çıkarılıp evdeki standart prizden doldurulabiliyor.

İlerleyen süreçte kurulacak değişim istasyonlarında ise boş bataryayı saniyeler içinde dolusuyla değiştirmek mümkün olacak.

Verilen bilgiye göre, araçta bulunan batarya paketi 100 kilometre civarında bir menzil sunuyor.

Avrupa fiyatı

Ön siparişe açılan modelin başlangıç fiyatı, KDV hariç 6 bin 250 euro olarak açıklandı. Aracın ilk teslimatları ise gelecek yıl başlayacak.



