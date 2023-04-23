Güney Kore, elektrikli araç bataryalarına 15 milyar dolar yatırım yapacak Güney Kore hükümeti, batarya teknolojileri geliştirmek için 2030 yılına kadar 20 trilyon won (15.1 milyar dolar) yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu.

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Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok ülke ve marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Güney Kore hükümeti, batarya teknolojileri geliştirmek için 2030 yılına kadar 20 trilyon won (15.1 milyar dolar) yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu.

Güney Kore, dünyanın en büyük beş elektrikli araç batarya üreticisinden üçüne ev sahipliği yapıyor: LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On.

Bu üçlü, birlikte küresel elektrikli araç batarya pazarının dörtte birinden fazlasını kontrol ediyor ve Tesla, Volkswagen ve Ford gibi büyük otomobil üreticilerine tedarik sağlıyor.

Yeni tesisler kurulacak

LG, Samsung ve SK On, alınan kararlara göre Güney Kore’de üretim inovasyon merkezleri olarak hizmet edecek pilot üretim tesisleri inşa edecek.