Güney Kore'den dev yatırım: Batarya üretimine 29 milyar dolarlık destek Güney Koreli pil şirketleri, 2022 itibarıyla Çin hariç küresel pazarın yüzde 49'unu elinde tutuyor. Hükümet, şirketlerin büyümesi için kesenin ağzını açtı.

ensonhaber.com

Güney Kore, önümüzdeki beş yıl içinde pil endüstrisini güçlendirmek için 38 trilyon won (29 milyar dolar) finansman sağlayacak.

Hükümet, pil tedarik zincirlerini güvence altına almaya yönelik küresel rekabetin daha da büyüyeceğini düşünüyor.

Bazı bakanlıklardan yapılan ortak açıklamada, LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK Innovation'ın bir birimi olan SK On gibi Güney Koreli pil şirketlerinin, 2022 itibarıyla Çin hariç küresel pil pazarında yüzde 49'luk bir paya sahip olduğu belirtildi.

Ülke, madenler ve diğer pil malzemelerine yönelik madencilik haklarını güvence altına almak ve şirketleri güçlendirmek amacıyla yurt dışında yatırım yapan Güney Koreli şirketlere vergi teşvikleri ve kredi desteği planlıyor.

Güney Kore'nin hedefi liderlik