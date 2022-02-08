Güney Kore'den Mercedes'e 17 milyon dolar ceza

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Mercedes-Benz Güney Kore birimine dizel otomobillerin gaz emisyonlarına ilişkin yanıltıcı reklam nedeniyle 17 milyon dolar ceza verdi.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz ve Güney Kore birimine dizel otomobillerin gaz emisyonlarına ilişkin yanıltıcı reklamı nedeniyle 20,2 milyar won (yaklaşık 17 milyon dolar) para cezası verdiğini duyurdu.

KFTC’den yapılan açıklamada, Mercedes'in araçlarına yasa dışı yazılımlar yükleyerek emisyon azaltma cihazlarıyla oynadığını ve bunların normal sürüş koşullarında sertifika testlerine göre daha düşük seviyelerde performans göstermesini sağladığını belirtti.

15 MODELDE TESPİT EDİLDİ

Toplam 15 Mercedes modelinde bu tür yazılımların kurulu olduğu belirtilerek, “Dizelgate skandalından sonra bile emisyon azaltma performansı hakkında yanlış ve aldatıcı reklamlarla tüketicilerin rasyonel satın alma seçimlerini engellediği için ülkenin bir numaralı ithal otomobil satış operatörüne yaptırım uygulamak anlamlıdır." ifadeleri kullanıldı.

KFTC açıklamasında, Mercedes’in Ağustos 2013 ile Aralık 2016 arasında Euro 6 emisyon standartlarını karşılama konusunda yanlış bildirimde bulunduğu da belirtildi.

Mercedes-Benz'in ana şirketi Daimler AG, Avrupa ve Amerika'da dizel emisyon rakamlarını manipüle etmesi sebebiyle suçlanmıştı.

Şirket, dizel araçlarla ilgili devam eden idari süreçler ve önlemler nedeniyle milyarlarca euro kaynak ayırmak zorunda kalmıştı.

