Güney Koreli üreticiler Hyundai ve Kia, Rusya'da fabrika satın aldı

Geçen yıl Rusya'da 400 bin araç satan Hyundai ve Kia, General Motors'un St. Petersburg kentindeki fabrikasını satın aldıklarını duyurdu.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai ve Kia, geçtiğimiz yıl Rusya'da 400 bin araç satarak çok önemli bir başarı elde etmişti. Bu rakam, iki üreticinin Rusya'ya daha da ilgi duymasına neden oldu.

İki şirket, General Motors'un St. Petersburg kentindeki fabrikasını satın aldı. Yıllık araç üretim kapasitesi 100 bin adet olan söz konusu tesis, 2015 yılında kapatılmıştı.

Hyundai'ye geçen fabrikada üretimin yeniden başlama tarihinin ise pandeminin seyrine bağlı olduğu belirtiliyor.

200 BİN ARAÇLIK KAPASİTE

Hyundai ve ortağı Kia, Rusya'da yılda 200 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrikaya daha sahip.

Rusya otomotiv pazarının bu yıl yüzde 13.5 daralması ve 1.5 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.