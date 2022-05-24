Ham madde kıtlığı nedeniyle elektrikli araçlara zam yolda

Talep patlamasının ham madde kıtlığıyla birleşmesiyle birlikte, elektrikli araç bataryalarının 2026'ya kadar yüzde 22 zamlanması bekleniyor.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli araçlar, gelecekte bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Şu anda otomotiv sektöründe devam eden küresel çip tedarik sorunları, gelecekte ham madde kriziyle birleşecek.

Maliyetler artacak

Yeni bir rapora göre, batarya hücrelerinde kullanılan minerallerin kıtlığı nedeniyle elektrikli araçların üretim maliyeti önümüzdeki dört yıllık süreçte kademeli olarak artacak.

Ayrıca uzmanlar, bataryalara yönelik talepte bir patlama olacağını ve sektörün buna hazır olmadığını söylüyor.

Arz ve talep arasındaki makasın açılması da batarya fiyatlarının artmasına neden olacak. Bu da otomobillerin fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Son yıllarda dünya genelinde üretim arttığı için batarya hücrelerinin fiyatları düşüş eğiliminde. Günümüzde maliyet kWsa başına 128 dolar civarında ve 2023'te 110 dolara kadar düşmesi bekleniyor.

Tahminlerine göre batarya hücrelerinin fiyatları 2023'ten 2026'ya kadar olan süreçte yüzde 22 artarak 138 dolar noktasına kadar çıkacak.

Bu durum, 2026'da satılacak elektrikli araçların fiyatlarını araç başına 1500 ile 3 bin dolar artıracak.