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Hava yastıkları sorunlu: Toyota, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Hava yastıkları sorunlu: Toyota, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor Toyota , sensörlerdeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.