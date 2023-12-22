Hava yastıkları sorunlu: Toyota, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

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Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.
Şimdi ise Toyota ve Lexus, sensörlerdeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracağını açıkladı.
Hangi modeller etkileniyor
Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor.
Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor. Yetkili Toyota bayileri, söz konusu sensörleri inceleyecek ve gerekirse değiştirecek.
Toyota, Şubat 2024'te araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlamayı planlıyor.
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