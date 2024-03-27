Hava yastıklarında sorun var: Dodge ve Chrysler, 284 bin aracı geri çağırıyor Dodge ve Chrysler markalarının Charger ve 300 modellerinde kullanılan hava yastıklarında sorun çıktı ve geri çağırma işlemi başlatıldı.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatabiliyor.

Dodge ve Chrysler markalarını bünyesinde bulunduran Stellantis, Charger ve 300 modellerinde kullanılan yan hava yastıklarında sorun tespit etti ve gönüllü geri çağırma programı başlattı.

Yolcular zarar görebilir

İncelemeye göre, bazı modüllerin çatlaması ve parçalanması sebebiyle kaza anında aracın içine yayılan şarapnel parçaları, yolculara zarar verebilir.

Geri çağırma, 284 bin 982 sedanı etkiliyor. Stellantis, bu sorunun araçların yüzde birinden daha azında var olduğunu tahmin ediyor.

Teknisyenler, sorunlu araçlardaki parçayı 5 Temmuz 2018'den 19 Mayıs 2021'e kadar olan şüpheli dönem dışında üretilmiş bir modülle değiştirecek.