Haziranda Çin'de 450 bine yakın elektrikli otomobil satıldı Çin Binek Araç Birliği'nin açıkladığı güncel verilere göre, haziranda Çin'de satılan elektrikli araç sayısı 450 bine yaklaştı.

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Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.

Özellikle Çin'deki elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. Bu nedenle üreticiler, ülkedeki üretim kapasitesini de artırıyor.

Geçen yıl Çin’de üretilen elektrikli araç sayısı, yıllık bazda yüzde 96,9 artarak, 7 milyon 58 bini bulurken, satılan araçların sayısı da yıllık yüzde 93,4’lük bir artış kaydederek, 6 milyon 887 bine ulaşmıştı.

Çin'in haziran rakamları

Çin Binek Araç Birliği'nin açıkladığı güncel verilere göre, 2023'ün Haziran ayında Çin'de 1.89 milyon yeni araç satışı gerçekleştirildi.

Çin'deki toplam satışların 448 bin adedini tam elektrikli araçlar, 217 bin adedini ise şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor.

Ülkede kısaca yeni enerjili araç (NEV) olarak bilinen bu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 35.

İlk sırada yine BYD var

Toplam satışlara baktığımızda BYD'nin yine ilk sırada yer aldığını görüyoruz.

220 bin 600 adet satış gerçekleştiren markanın pazar payı yüzde 11,7 olarak kayıtlara geçti.

Volkswagen ise 192 bin 070 adet satış ve 10,14 pazar payı ile ikinci sırada yer alırken, Toyota da yüzde 8,3 payla üçüncü sırada karşımıza çıkıyor.

Elektrikli araç satışlarında da 110 bin 219 adetle BYD ilk sırada yer alırken, 74 bin 212 araç satan Tesla ikinci, 45 bin 013 adet satan Aion markası ise üçüncü sırada karşımıza çıkıyor.