Haziranda en çok ihracatı otomotiv sektörü yaptı

Haziranda en çok ihracatı otomotiv sektörü yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 16 milyon bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), geçtiğimiz hazirana yına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre haziranda en çok ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu.

Otomotiv endüstrisi 2 milyar 16 milyon bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini; 1 milyar 425 milyon 451 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Genel olarak en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 293 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere ve 792 milyon dolar ile ABD oldu.

Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı tam 17 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirildi. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6.53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 48,5 seviyesine geriledi.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5 milyar 404 milyon dolarla İstanbul, 931 milyon dolarla Bursa ve 865 milyon dolarla Kocaeli oldu.