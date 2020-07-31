Haziranda trafiğe kaydı yapılan araç sayısı belli oldu

Haziranda trafiğe kaydı yapılan araç sayısı belli oldu

TÜİK, 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay, 76 bin 58 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otomobil pazarı, normalleşme döneminde yeniden hareketlendi. Özellikle ikinci el araçlara ilgi her geçen gün artarken, bu talep fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay, 76 bin 58 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleşti.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41.2'sini otomobil, yüzde 38.8'ini motosiklet, yüzde 10.5'ini kamyonet, yüzde 6.7'sini traktör, yüzde 1.3'ünü kamyon, yüzde 0.7'sini minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YÜZDE 48 ARTIŞ VAR

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46 arttı. Haziranda kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 377.8, kamyonette yüzde 74.4, otobüste yüzde 63.5, motosiklette yüzde 51.4, minibüste yüzde 46.5, otomobilde yüzde 37.9, kamyonda yüzde 32.8 ve traktörde yüzde 32.6 artış gösterdi.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 23.5 MİLYONU GEÇTİ

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 519 bin 132 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıtların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.4'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK KAYDI YAPILAN OTOMOBİL MARKALARI

Haziranda 31 bin 360 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18.2'si Renault, yüzde 11.4'ü Fiat, yüzde 7.8'i Volkswagen, yüzde 6.9'u Hyundai, yüzde 5.8'i Citroen, yüzde 5.7'si Peugeot, yüzde 5.5'i Opel, yüzde 5.3'ü Honda, yüzde 5.1'i Toyota, yüzde 4.9'u Audi, yüzde 3.2'si Kia, yüzde 3.1'i Dacia, yüzde 2.8'i Ford, yüzde 2.8'i Mercedes-Benz, yüzde 2.6'sı Skoda, yüzde 1.5'i Seat, yüzde 1.1'i Suzuki, yüzde 1.1'i BMW, yüzde 0.9'u Nissan, yüzde 0.7'si Volvo ve yüzde 3.5'i diğer markalardan oluştu.



