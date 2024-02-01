Hedef kazanmak: Dacia, Dakar Rallisi'ne katılacacağı aracını tanıttı Dacia, Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda kullanılacak Sandrider prototipini görücüye çıkardı.

AA & Ensonhaber

Dacia, 2025'ten itibaren Dakar Rallisi'ne ve Dünya Ralli Raid Şampiyonası'na katılacak. Şirket, kazanmak için tasarlanan Sandrider yarış otomobili prototipini sergiledi.

Sandrider, özellikle ralli yarışları için tasarlanan yeni bir model olarak sunuluyor. Dacia Sandrier, Renault Group'un spor uzmanlığından ve motor sporları konusunda uzmanlaşmış İngiliz şirket Prodrive'nin uzmanlığından yararlanıyor.

Dacia'nın tasarımcıları tarafından tasarlanan Sandrider'ın dış görünümü, doğrudan temel unsurlara odaklanıyor.

Gereksiz parça kullanılmadı

Araç, sadece gerekli olan gövde panelleriyle donatıldı. Dekoratif veya gereksiz hiçbir parça bulunmayan araçta aerodinamiğe önem verildi.

Markanın pilot ve yardımcı pilotların temel gereksinimlerine odaklanan yaklaşımının bir parçası olarak kısa ve yatay motor kaputu, ekibin görüş alanını kapatmayan eğimli bir tasarıma sahip.

Havacılık endüstrisinden aktarılan bir teknik olarak ön panelin üst kısmında kullanılan yansıma önleyici boya da görüşü optimize ediyor.

Dacia Sandriders, güçlendirilmiş bir yardımcı şasi ve tamponlar, karbon kaporta, çift salıncaklı süspansiyon ve ralli yarışlarının zorlu gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanan bir 4x4 şanzıman devreye giriyor.

Sabelt koltuklar, nemi kendi kendine düzenleyen özel anti bakteriyel kumaşlarla kaplanıyor.

Kullanım kolaylığı sağlamak üzere yedek lastiklerin üzeri kapatılmıyor. Benzer şekilde ekip, bir kutuyu açmaya gerek kalmadan kabindeki aletlere hızlı şekilde erişebiliyor.

Performansı artırırken yakıt tüketimini azaltmak için aerodinamiğe özel önem verildi. Mühendisler, benzer prototiplere kıyasla sürtünmeyi yüzde 10, kaldırmayı ise yüzde 40 azaltmayı başardı. Çalışmalarında özellikle motoru soğutan hava girişlerine odaklandı.

Dakar ve diğer ralli yarışlarının zorlu koşullarında ısı yönetimi önemli noktalar arasında yer alıyor.

Sandrider tasarımcıları tarafından kabindeki sıcaklığı düşük tutmak adına aracın karbon gövde panellerinde, doğrudan entegre edilen anti-kızılötesi pigmentler kullanıldı.