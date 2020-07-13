Hibrit Ford Transit ve Tourneo'nun fiyatları belli oldu

Hibrit Ford Transit ve Tourneo'nun fiyatları belli oldu

Ford ticari araç ailesinin sevilen üyeleri Transit, Tourneo Custom ve Transit Custom yeni hibrit seçeneğiyle geldi.

Ticari araç segmentinde en çok tercih edilen markalardan biri olan Ford; Transit ailesi, Tourneo ve Transit Custom’ın çevreye duyarlı hibrit teknolojisine sahip versiyonlarını tanıtmıştı.

Segmentinin ilk ve tek hibrit modelleri ile yüzde 23'e varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlayan modellerin teknik özellikleri ise şu şekilde:

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Transit Van Hibrit ve Transit Custom Van Hibrit yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit 170 hp dizel motor ile gelirken, Tourneo Custom Hibrit ise daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücüne sahip EcoBlue Hibrit 185 hp versiyonu ile satışa çıktı.

Hibrit teknolojisinde; 2.0L EcoBlue dizel motora destek olan ikincil bir güç kaynağı; 48 voltluk lityum iyon bir batarya bulunuyor.

Bu batarya tek başına aracınızı harekete geçirmiyor, ancak dizel motoru destekleyerek yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor.

OTOMATİK ŞARJ OLUYOR

Rejeneratif Fren özelliği elektrikli aracın bataryasının, frenleme anında oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj edilmesini sağlarken, motora entegre edilen jeneratör sayesinde de mekanik enerji elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor.

FİYAT

Yeni Ford Transit Van Hibrit 208 bin 300 TL'den, Transit Custom Van Hibrit 198 bin 100 TL'den ve Tourneo Custom Hibrit ise 302 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa çıktı.



