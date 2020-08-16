Hidrojen yakıtlı Hyperion XP-1 tanıtıldı

ABD'li otomobil üreticisi Hyperion Motors, hidrojen yakıtlı yeni aracı XP-1'i görücüye çıkardı.2022 yılından itibaren üretilecek otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınından otomobil fuarları da nasibini aldı. Dünya genelindeki birçok etkinlik iptal olurkan, bu etkinlikler arasında New York Uluslararası Otomobil Fuarı da bulunuyordu.

ABD merkezli otomobil üreticisi Hyperion Motors, fuarda karşımıza çıkması planlanan yeni hidrojen yakıtlı otomobili XP-1'i geç de olsa tanıttı.

Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran XP-1, tek bir hidrojen deposuyla 1600 kilometreden fazla yol gidebiliyor.

SAATTE 355 KM HIZ

Depolanan hidrojeni elektriğe dönüştüren otomobil saatte 355 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hyperion XP-1'in 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 2.2 saniye sürüyor.

Yalnızca 300 adet üretilecek otomobilin 2022 yılından itibaren yollara çıkması bekleniyor.

Hyperion’un kurucusu ve CEO’su Angelo Kafantaris, “Havacılık mühendisleri, evrendeki en bol ve hafif element olan hidrojenin avantajlarını uzun zamandır anlıyor ve şimdi tüketiciler XP-1’lerle bu avantajları deneyimleyebilecekler.” dedi.

Kafantaris ayrıca, hidrojen yakıt potansiyelinin otomobil sektöründe devrim yaratacağını sözlerine ekledi.



