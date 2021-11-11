Fransa merkezli şirket Gaussin tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı yarış kamyonu H2 Racing Truck, ilk kez 2022 Dakar Rallisi'nde boy gösterecek.

Hidrojen yakıtlı araçların sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, Fransa merkezli Gaussin firması yeni bir araçla karşımıza çıktı.

Gaussin tarafından geliştirilen ve tasarımı Pininfarina'ya ait olan H2 Racing Truck, hidrojen yakıtından güç alıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kamyon, ilk olarak 2022 Dakar Rallisi'nde boy gösterecek.

TEKNİK DETAYLAR

Şirketin kendi tasarımı olan modüler elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen H2 Racing Truck, her biri 408 beygir güç üreten iki elektrik motorundan güç alıyor. Araçta 82 kWsa kapasiteli batarya ve enerji üretimi için 80 kg yakıt taşıyabilen hidrojen tankı bulunuyor.

Yarış esnasındaki hızı 140 km/s ile sınırlı olacak H2 Racing Truck, şirketin belirttiğine göre 250 kilometre yol katedebilecek kapasiteye sahip. Yakıt dolum istasyonunda tankın doldurulması ise 20 dakika civarında sürüyor.

Verilen bilgiye göre, H2 Racing Truck'ın yollara çıkacak versiyonları iki farklı şekilde üretilecek.

Bunlardan ilki, yine hidrojen yakıt hücreli olacak ve 800 kilometreye kadar menzil sunacak. İkincisiyse sadece bataryalı elektrikli araç olarak 400 kilometre menzile sahip olacak.

TANITIMDA FUTBOLCULAR DA YER ALDI

Öte yandan Fransız şirket Gaussin, aynı zamanda PSG'nin de sponsoru. Bu nedenle Arjantinli yıldız Lionel Messi, Ander Herrera, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ve Gianluigi Donnarumma gibi ünlü futbolcular, hidrojen yakıtlı yarış kamyonu H2 Racing Truck'ın tanıtım etkinliğine katıldı.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.