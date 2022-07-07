Hidrojenle çalışacak yeni nesil Hyundai Nexo ertelendi

Hyundai’nin 2023 yılı için üretmeyi planladığı yeni nesil Nexo, iddialara göre 2024 yılına ertelendi. İşte detaylar...

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli ve hidrojenli otomobiller üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, hidrojen yakıt hücreli yeni nesil Nexo modelini 2023 yılında üretmeyi planlıyordu.

Güney Kore'den gelen haberlere göre, ikinci nesil Nexo’nun lansmanı 2024 yılına ertelendi. Kaynaklar, gecikmenin nedeni olarak aracın pil hücresinin geliştirilmesindeki sorunları gösteriyor. Hidrojen yakıt hücreli otomobilin ilk nesli 2018 yılında tanıtılmıştı.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Aslına bakacak olursak, hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok.

Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri.

Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.Ancak, hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.