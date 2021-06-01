Hidrojenle çalışan Toyota Mirai, tek bir şarjla 1003 km yol giderek dünya rekoruna imza attı.

Toyota, mayıs ayının son gününde sona eren yolculukta, hidrojen gücü kullanarak en uzun sürüş için dünya rekorunu kırdığını duyurdu.

Japon markanın hidrojen yakıt hücresiyle çalışan Mirai modeli, tek bir dolumla 1003 km yol gitti ve Hyundai Nexo'nun 778 km rekorunu kırdı.

Daha da etkileyici olan ise Fransa'da rekor kıran sürüşünü tamamladıktan sonra, Mirai'nin hala 9 kilometre gidecek kadar yakıtı kalmıştı.

Yolculuğun amacı, hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzun mesafeli sürüşün olanaklarını göstermekti.

Çünkü Volkswagen ve Tesla, elektrikle çalışan bataryaların, temiz ve uzun mesafeli sürüş için hidrojenden daha iyi bir yol olduğunu savunuyor.

Toyota'nın dünya rekoru kırdığı test, Fransa Orly'deki HYSETCO hidrojen istasyonundan başladı ve araç 1003 kilometre yol gidene kadar devam etti. Test sıracında aracın yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 0,55 kg olarak hesaplandı.

Hidrojenle çalışan Toyota Mirai, 1003 km menzille dünya rekoru kırdı VİDEO





"İMKANSIZI BAŞARDIK"

Toyota Fransa CEO'su Frank Marotte, "Bu, yeni Mirai ile başardığımız inanılmaz bir rekor. Bugün imkansızı başarmayı bir kez daha kanıtladık." dedi.

Hidrojenle çalışan araçların popüler olabilmesi için bazı sorunların giderilmesi gerekiyor. Örneğin, bu araçlar için dünya genelinde yakıt istasyonu altyapısı yok. Ayrıca, hidrojenli araçların şarj başına maliyeti ise yaklaşık 61 dolar.

Oysa elektrikli araç sahipleri, evlerinde bile otomobillerini şarj edebiliyor. Bu da elektrikli araçları, hidrojen yakıt hücreli araçlara göre daha popüler yapıyor.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Aslına bakacak olursak, hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Ancak yukarı da belirttiğimiz gibi, hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.