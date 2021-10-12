Hidrojenle çalışan Toyota Mirai, 1360 km menzille dünya rekoru kırdı

Hidrojenle çalışan Toyota Mirai, tek bir şarjla 1360 km yol giderek dünya rekoruna imza attı.

Toyota, mayıs ayının son gününde sona eren yolculukta, hidrojen gücü kullanarak en uzun sürüş için dünya rekorunu kırdığını duyurmuştu.

Japon markanın hidrojen yakıt hücresiyle çalışan Mirai modeli, tek bir dolumla 1003 kilometre yol gitmiş ve Hyundai Nexo'nun 778 kilometre rekorunu kırmıştı.

YENİ REKOR 1360 KM

Toyota Mirai, belirli bir miktar yakıtla olabilecek en uzun mesafede ve basit bakım yardımıyla yeni bir rekorun sahibi oldu. İki gün süren yolculuğun ardından otomobil 1.360 kilometre yol katetti. Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanan sürüşte, 5,65 kilogram hidrojen kullanıldı.

Yolculuğun amacı, hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzun mesafeli sürüşün olanaklarını göstermekti.

Çünkü Volkswagen ve Tesla, elektrikle çalışan bataryaların, temiz ve uzun mesafeli sürüş için hidrojenden daha iyi bir yol olduğunu savunuyor.

2021 Mirai’nin tankı, Kaliforniya'daki Toyota Teknik Merkezi’nden ayrılmadan önce Guinness Dünya Rekorları yetkilileri gözetiminde mühürlendi ve ekstra bir yakıt desteği yapılmadı.

Mirai, San Ysidro’ya, ardından Santa Barbara’ya gitti. Ardından Gardena’ya dönmeden önce Santa Monica ve Malibu üzerinden Pasifik Kıyısı Otoyolu boyunca devam etti.

Guinness yetkilileri, sonrasında otomobilin tank mührünün açılmadığını doğruladı ve rekor denemesini onaylama sürecine başladı.

Toyota, menzil performansını, uygun bakım ince ayarlanmış lastik basıncı ve hipermiling sürüş tekniklerinin kombinasyonuna bağlıyor.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Aslına bakacak olursak, hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.