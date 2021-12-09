Hidrojenle çalışan Toyota Mirai, yollara çıktı

Toyota ve taksi hizmeti veren DRIVR iş birliğiyle, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da 100 hidrojenli Mirai model taksi yollara çıktı.

Danimarka hükümeti aldığı kararla; 2025’ten itibaren hiçbir yeni taksinin CO2 emisyonu salımına sahip olmamasını ve 2030’dan itibaren ise tüm taksilerin sıfır emisyonlu olmasını istiyor.

Bu nedenle yetkililer, Toyota’nın Mirai modelini ideal çözüm olarak kullanmaya karar verdi.

Bu kapsamda Toyota ve taksi hizmeti veren DRIVR, daha çevreci bir ulaşım endüstrisi için 100 adet Mirai’yi Kopenhag yollarında hizmete sundu.

Dünyanın ilk seri üretim hidrojen yakıt hücreli otomobili Mirai, kullanımı sırasında egzozundan sadece su salımı gerçekleştiriyor.

Bu yeni projelerle birlikte, Avrupa’da taşımacılık konusunda hidrojen çözümlerinin artırılması ve dolum istasyonlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.