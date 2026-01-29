Hindistan'a özel Renault Duster tanıtıldı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Renault, SUV pazar payının yüzde 55 seviyelerine ulaştığı Hindistan pazarı için geliştirdiği ve Chennai tesislerinde üreteceği yeni Duster modelini görücüye çıkardı.

Türkiye'de satılan versiyondan farklılaşan bu özel model, özellikle tasarım detayları ve iç mekan teknolojileriyle dikkat çekiyor.

DIŞ TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN FARKLILIKLAR

Aracın ön yüzünde klasik marka logosu yerine devasa bir Duster yazısı tercih edilirken, far grupları ve tampon yapısında da güncellemelere gidildi.

Yan kapılardaki siyah koruma parçalarından arındırılan modelin arka bölümünde ise stop lambalarını birbirine bağlayan boydan boya bir LED bar yer alıyor.

Hindistan versiyonunun kabininde yapılan en radikal değişim, Renault 5 modelinden ilham alınan yekpare ekran kurulumu oldu.

Bu yeni düzenlemede dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı tek bir parça halinde sunularak daha teknolojik bir görünüm elde edildi.

GÜÇLÜ MOTOR VE HİBRİT SEÇENEĞİ

Yeni Duster, 1.0 litrelik TCe 100 ve 1.3 litrelik TCe 160 benzinli motor seçenekleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra 160 beygir güç ve 172 Nm tork üreten tam hibrit E-Tech motor seçeneği de ürün gamına eklenecek.