Hindistan'dan Tesla'ya çağrı: Destek için yerli üretim şart

Hindistan, ülkede Tesla'ya destek verilmesi için yerli üretim yapılmasını şart koştu.

Hindistan hükümetinin elektrikli otomobillere verdiği teşvikten faydalanmak isteyen Tesla, bir süredir Hint yetkililerle görüşerek pazara giriş yapmak istiyordu.

Elon Musk'ın yoğun uğraşlarına rağmen, Hindistan hükümeti duruşunu bozmadı ve Tesla'nın vergi desteğinden faydalanamayacağını açıkladı.

"TESLA ÜLKEMİZDE ÜRETİM YAPMALI"

Dolaylı Vergiler ve Gümrük Merkez Kurulu Başkanı Vivek Johri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tesla'nın başvurusunu yakından inceledik. Ancak dışarıda gerçekleşen üretimi vergilendirmek durumundayız. Eğer Tesla vergi indirimi bekliyorsa, bizim ülkemizde üretim yapmalı." dedi.

Elon Musk, ithal elektrikli araç modellerin vergilerinin yüzde 100'e yakın bir oranda düşürülmesi ile Tesla'nın Hindistan pazarına girebileceğini söylemişti.

Üstelik Musk'a göre, Tesla'nın bölgede başarılı olabilmesinin tek şartı bu vergi desteği.

