Hint işçiler Renault ve Nissan'a dava açtı

Koronavirüs vakalarının patladığı dönemde Hindistan'da işçi çalıştırmaya devam eden Renault ve Nissan'a dava açıldı.

Son aylarda Hindistan oldukça zorlu günler geçiriyor. Ülkede görülen koronavirüs vakalarında patlama yaşanırken, binlerce insan da yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Tamil Nadu bölgesinde bulunan Renault-Nissan tesisi, yeni bir iddiayla gündeme geldi. İddialara göre iki şirket, vakaların patlama yaptığı dönemde işçi çalıştırmaya devam etti. Bu duruma tepkili olan Hint çalışanlar, her iki şirkete de dava açtı.

Automotive News Europe ekibinin eriştiği dava belgelerine göre, bu tesislerde gerekli olan sağlık düzenlemeleri de yapılmadı.

Bu sebeple isyan eden çalışanlar, bir imza kampanyası yaparak konuyu mahkemelere taşıdı ve daha sonra tesisteki üretim durdu.

RENAULT VE NISSAN: ZORLAYICI SEBEPLER VAR

Renault ve Nissan ise, üretime devam etme kararının arkasında "zorlayıcı sebepler" olduğunu söylüyor. Uzmanlar, bu acelenin arkasında Hint hükümetine verilen bazı sözlerin olduğunu belirtiyor.





Hindistan'ın yerel avukatlarına göre Renault ve Nissan, Tamil Nadu'nun güneyinde bulunan tesiste üretime yeniden başlayabilecek. Ancak uzmanlara göre, her iki şirket de büyük bir cezayla karşı karşıya kalabilir.