Hisse değeri yükselen Tesla; General Motors, Ford ve Fiat'ı geride bıraktı

Tesla hisse senetleri 400 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşarak General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'i geçti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla hisse senetleri, 400 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşarak General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'i geçti.

ELON MUSK 15 MİLYAR DOLAR DAHA KAZANDI

Tesla’nın, Amerika’da faaliyet gösteren ve değeri en yüksek 500 şirketin hisse senetlerinden oluşan S&P 500'e girmesiyle birlikte hisseleri yüzde 14’ten fazla değer kazanırken, firmada yüzde 20 payı bulunan Elon Musk'ın kişisel serveti 15 milyar dolar arttı.

ELON MUSK, ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Tesla’nın hisselerindeki değer artışı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 500 oldu ve Tesla ve SpaceX’in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk’ın kişisel serveti, 117.5 milyar dolara çıktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Tesla her ne kadar en değerli otomobil firması konumuna gelmiş olsa da rakibi olan otomobil devlerine kıyasla çok daha az otomobil üretip teslim edebiliyor.

DEV BONUS YOLDA

Tesla’nın hisse fiyatı yükselmeye devam ederse, Musk’a 55.8 milyar dolarlık rekor bir ödeme içeren bir ''bonus'' anlaşması bulunuyor.

Bu ödemeyi gerçeğe dönüştürmek için, Musk’ın 2028 yılına kadar Tesla’yı 650 milyar dolar değerinde bir şirket haline getirmesi gerekiyor.