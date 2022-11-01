Hisselerini satan Ford, Rusya'dan tamamen çekildi

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, hisselerini satarak Rusya pazarından tamamen çekildiğini duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasının yankıları sürüyor. Ülkeler birbiri ardından yaptırımları sıralarken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alarak Moskova'yı, ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Mercedes ve Nissan gibi otomobil üreticilerinin ülkeden çekilmesinin ardından, Ford da benzer bir adım attı.

Ford, Rusya'dan tamamen çekildi

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, hisselerini satarak Rusya pazarından tamamen çekildiğini duyurdu.

Şirket, yaptığı açıklamada Sollers - Ford girişimindeki yüzde 49 oranındaki hissesini sattığını duyurdu. Bu satış işlemi kapsamında, hisseler şirketin ortağına devredildi.

Ancak Ford'un, şartlar düzelmesi halinde 5 yıl boyunca geri satın alma hakkı bulunuyor.