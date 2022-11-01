Petrol
93.97
1.25%
Euro
18.4911
0.48%
Dolar
18.6141
0.04%
Altın
982.69
0.60%
Borsa
3979
0.00%
Bitcoin
386.548
0.94%
BTXN Coin
10.39
-1.98%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Hisselerini satan Ford, Rusya'dan tamamen çekildi

    ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, hisselerini satarak Rusya pazarından tamamen çekildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hisselerini satan Ford, Rusya'dan tamamen çekildi

    Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasının yankıları sürüyor. Ülkeler birbiri ardından yaptırımları sıralarken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alarak Moskova'yı, ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

    Mercedes ve Nissan gibi otomobil üreticilerinin ülkeden çekilmesinin ardından, Ford da benzer bir adım attı.

    Ford, Rusya'dan tamamen çekildi

    ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, hisselerini satarak Rusya pazarından tamamen çekildiğini duyurdu.

    Şirket, yaptığı açıklamada Sollers - Ford girişimindeki yüzde 49 oranındaki hissesini sattığını duyurdu. Bu satış işlemi kapsamında, hisseler şirketin ortağına devredildi.

    Ancak Ford'un, şartlar düzelmesi halinde 5 yıl boyunca geri satın alma hakkı bulunuyor.

    ford


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Yeni 2022 BMW X1 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Yeni 2022 BMW X1 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Yargıtay'dan fazla mesai kararı
    3. Sayfa

    Yargıtay'dan fazla mesai kararı

    Görüş Bildir