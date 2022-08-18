Hız ve güç bir arada: 2022 Dodge Hornet tanıtıldı

Hız ve güç bir arada: 2022 Dodge Hornet tanıtıldı

2022 Dodge Hornet GT, 9 vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte görücüye çıktı. Aracın öne çıkan özelliklerini derledik.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil markası Dodge, hız ve gücü aynı anda isteyenler için yeni Dodge Hornet modelini görücüye çıkardı.

2022 Dodge Hornet GT, turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli ve dokuz vitesli otomatik şanzımanıyla birlikte satışa sunulacak.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, toplamda 268 beygir gücü ve 400 Nm tork üreten Hornet GT, 0'dan 100 km/sa hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlıyor.

2022 Dodge Hornet R/T'nin ön aksında, Jeep Renegade/Fiat 500X serisinden alınan turboşarjlı 1.3 litrelik dört silindirli bir motor bulunurken, arka aksın üzerinde ise 90 kilovatlık bir elektrik motoru yer alıyor.

Toplamda 2.5 saatte şarj edilebilen araç, 7.4 kilovatlık bir şarj modülü ile karşımıza çıkıyor. 15.5 kilovat saatlik lityum iyon pil, araca 56 kilometrelik bir menzil sağlıyor.

İç mekan detayları

Dodge, iç mekan konusunda da büyük yatırımlar yapıyor ve sınıfında lider olan 22.6 inçlik bir ekran getiriyor.

Fiziksel göstergeler, yerini 12.3 inç dijital gösterge paneline bırakıyor ve bunun yanında Uconnect 5 çalıştırabilen 10.3 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi de yer alıyor.

Hem Apple CarPlay hem de Android Auto, standart ve kablosuz bağlantı ile birlikte kullanılabiliyor.

2022 Dodge Hornet fiyatı

Dodge, 2022 Hornet için 30 bin dolarlık fiyat skalasının biraz daha üstünde bir yerde siparişleri kabul etmeye başlayacak.