Honda, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Honda; aralarında Acura, Civic ve Jade modellerinin de olduğu 1 milyon 90 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Geçtiğimiz aylarda bazı sorunlar nedeniyle birkaç modelini geri çağırmak zorunda kalan Japon otomotiv devi Honda, son dönemin en kapsamlı geri çağırma operasyonlarından birine daha imzasını attı.

Honda Motor'un Çin'deki iki ortaklığı GAC Honda ve Dongfeng Honda, toplam 1 milyon 90 bin aracı servislere geri çağırdı.

MART AYINDA DEVREYE GİRECEK

Yapılan açıklamaya göre; Acura, Civic, Jade modellerinin aralarında olduğu birçok modeli kapsayan geri çağırma kararı 31 Mart 2021'de yürürlüğe girecek. Sorunun kaynağı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Honda geçtiğimiz haftalarda; kardan mili, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1.4 milyondan fazla aracın geri çağırılacağını duyurmuştu.

Yazılım hatası kapsamında 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin aracın çağrılacağı belirtilen açıklamada, kardan mili hatası nedeniyle geri çağırma işleminin 2012'den itibaren tüm Honda Civic Hybrids modellerini, 2007-2014 arası Honda Fit modellerini ve 2013-2015 arasında da Acura ILX ve Accord modellerini kapsadığı ifade edilmişti.