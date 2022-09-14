Honda, 10 farklı elektrikli motosiklet modeli piyasaya sürecek

Honda, 3 yıl içinde 10’dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Elektrikli otomobillerin yanı sıra, günümüzde elektrikli motosiklet modelleri de sıkça tercih edilmeye başlandı.

Bunun farkında olan Honda, elektrikli motosiklet yelpazesine yeni modeller eklemeye başlayacak.

AA'da yer alan habere göre Honda, 2025 yılına kadar küresel olarak 10’dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlarken; elektrikli modellerin yıllık satışlarını gelecek beş yıl içinde 1 milyon adede, 2030 itibarıyla ise toplam satışının yüzde 15’lik bölümüne denk gelen 3,5 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Global motosiklet pazarının büyüyeceğini öngören Honda, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan elektrikli motosikletleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Özellikle Commuter EV’ler, Commuter Elektrikli Motosikletler (EM) - Elektrikli Bisikletler (EB) ve Fun modellere odaklanan Honda, müşterilerinin mobilite ihtiyaçları için en uygun ürünleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Piyasaya sürülecek yeni modeller

Bu doğrultuda; bireysel kullanım için 2024 - 2025 yılları arasında Asya, Avrupa ve Japonya'da iki Commuter EV modelini piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Küresel olarak yaklaşık 50 milyon adet olan elektrikli motosiklet satışlarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Commuter EM ve Commuter EB ürünleri için en büyük pazar olan Çin'e ek olarak Asya, Avrupa ve Japonya'da 2022 ile 2024 yılları arasında toplam beş kompakt ve uygun fiyatlı model satışa sunulacak.

Honda, Commuter EV'lere ilave olarak FUN EV platformu temel alınarak 2024 - 2025 yılları arasında Japonya, ABD ve Avrupa'da toplam üç büyük boyutlu FUN EV modelini müşterilerinin beğenisine sunacak.

Honda, ayrıca sürüş keyfini bir sonraki nesle aktarmak amacıyla tasarlanan Kids Fun EV modelini de tanıtacak.