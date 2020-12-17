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- Honda, 1.4 milyon Accord ve Insight modelini geri çağırıyor
Honda, 1.4 milyon Accord ve Insight modelini geri çağırıyor
- AA
- 17.12.2020 - 08:43
Geçtiğimiz aylarda bazı sorunlar nedeniyle birkaç modelini geri çağırmak zorunda kalan Japon otomotiv devi Honda, son dönemin en kapsamlı geri çağırma operasyonlarından birine daha imzasını attı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada; kardan mili, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracın geri çağırılacağı duyuruldu.
ACCORD VE INSIGHT MODELLERİNDE YAZILIM HATASI
Yazılım hatası kapsamında 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin aracın çağrılacağı belirtilen açıklamada, kardan mili hatası nedeniyle geri çağırma işleminin 2012'den itibaren tüm Honda Civic Hybrids modellerini, 2007-2014 arası Honda Fit modellerini ve 2013-2015 arasında da Acura ILX ve Accord modellerini kapsadığı ifade edildi.
Ayrıca Honda, 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modelini ise elektrikli cam kilidi arızası nedeniyle geri çağırma kapsamına aldı. Şirket, araç sahiplerine servise gidiş tarihleriyle ilgili ocak sonunda bilgilendirme yapacağını duyurdu.