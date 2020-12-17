Honda, 1.4 milyon Accord ve Insight modelini geri çağırıyor

Honda, 1.4 milyon Accord ve Insight modelini geri çağırıyor

Japon otomotiv devi Honda, sektöründe son dönemin en kapsamlı geri çağırma operasyonlarından birine imza attı. İşte Accord ve Insight modellerini kapsayan geri çağırmanın tüm detayları...

Geçtiğimiz aylarda bazı sorunlar nedeniyle birkaç modelini geri çağırmak zorunda kalan Japon otomotiv devi Honda, son dönemin en kapsamlı geri çağırma operasyonlarından birine daha imzasını attı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada; kardan mili, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracın geri çağırılacağı duyuruldu.

ACCORD VE INSIGHT MODELLERİNDE YAZILIM HATASI

Yazılım hatası kapsamında 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin aracın çağrılacağı belirtilen açıklamada, kardan mili hatası nedeniyle geri çağırma işleminin 2012'den itibaren tüm Honda Civic Hybrids modellerini, 2007-2014 arası Honda Fit modellerini ve 2013-2015 arasında da Acura ILX ve Accord modellerini kapsadığı ifade edildi.

Ayrıca Honda, 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modelini ise elektrikli cam kilidi arızası nedeniyle geri çağırma kapsamına aldı. Şirket, araç sahiplerine servise gidiş tarihleriyle ilgili ocak sonunda bilgilendirme yapacağını duyurdu.