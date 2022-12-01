Honda, 2024'te hidrojenli otomobilini tanıtacak

Honda, hidrojen yakıt hücreli otomobilini 2024 yılında tanıtmayı planlıyor.

Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Honda'dan hidrojenli araç hamlesi

Honda, hidrojen yakıt hücreli otomobilini 2024 yılında tanıtmayı planlıyor. Marka, şimdilik bu yeni otomobil hakkında pek fazla bilgi vermiyor.

Ohio'daki Performans Üretim Merkezi'nde üretilecek bu otomobil, gelecekte hidrojenli otomobil pazarında Honda'nın elini güçlendirecek. Çünkü Mercedes, Hyundai ve Toyota gibi diğer markalar da kendi hidrojenli aracını geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.

Son dönemlerde hidrojen, karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Hidrojen enerjisi farklı renklerle temsil edilen bir üretim sürecine sahip.

Fosil yakıtlarla üretilen gri hidrojen, yenilenebilir enerji ile elde edilen ise yeşil hidrojen olarak sınıflandırılıyor.