Honda, 2024'te mini ticari elektrikli minibüs satışına başlayacak

Honda, 2024 baharında mikro boyutlu ticari elektrikli kamyonet ve minibüs satışına başlayacağını söyledi.

Japon otomobil üreticileri, karbon ayak izini azaltma baskısı altında ülkeye özgü araba boyutundan yararlanarak, akülü elektrikli araçları (BEV'ler) ülkede popüler hale getirmek için küçük ticari kamyonlara yöneliyor.

Honda Motor, araç serilerini elektrikli hale getirme çabalarının bir parçası olarak 2024 baharında mikro boyutlu ticari elektrikli minibüs satışına başlayacağını duyurdu.

Honda'nın elektrikli minibüsünün 200 km'lik bir hedef seyir menzili var ve fiyatı yaklaşık 1 milyon yen (7 bin 270 dolar) olacak.

Benzinli-elektrikli hibrit modeller Japonya'da çok daha popüler olmaya devam ediyor ve geçen yıl Japonya'da satılan binek otomobillerin sadece yüzde 1'ini yüzde 100 elektrikli araçlar oluşturdu.

Honda, ticari araçlara odaklanıyor

Honda CEO'su Toshihiro Mibe, nisan ayında yaptığı açıklamada, "Japonya'da elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmanın en hızlı yolunun, özellikle Japon pazarının temel dayanağı olan ticari pazarı ele geçirmek olduğuna inanıyoruz." demişti.

Nisan ayında Honda, 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 2 milyon elektrikli araç satmayı ve dünya çapında 30 elektrikli araç modeli üretmeyi hedeflemişti.