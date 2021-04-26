Honda, 2040 yılında tüm modellerini elektrikli yapacak

Honda, 2040 yılında tüm modellerini elektrikli yapacak

Honda'nın CEO'su Toshihiro Mibe, otomobil satışlarının tamamını 2040 yılına kadar elektrikli ve yakıt hücreli modellerden oluşturmayı hedeflediğini duyurdu.

Elektrikli otomobilllere geçiş için birçok marka şimdiden çalışmalar yürütüyor. Gelecekte ürün gamını tamamen elektrikli modellerden oluşturmayı hedefleyen üreticilerin sayısı artıyor.

Honda'nın yeni CEO'su Toshihiro Mibe, ilk basın toplantısında 2040 yılına kadar markanın tüm satışlarının elektrikli ve yakıt hücreli otomobillerden oluşacağını hedeflediklerini açıkladı. Mibe, “Temelinde ‘tanktan tekerleğe’ karbonsuz hedefin yer aldığı stratejimize karşı bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.” dedi.

İLK HEDEF 2030

Firmanın hedefinde 2030 yılına kadar satışların yüzde 40’ını elektrikli ve yakıt hücreli modellerin oluşması var.

Bu oran 2035 yılında ise yüzde 80 seviyelerinde olacak. Bu satışlar markanın anavatanı haricinde Kuzey Amerika ve Çin pazarlarını da kapsıyor.

46 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYIRACAK

Mibe, Honda’nın gelecek 6 yıl içinde 46.3 milyar dolarlık ‘elektrikli otomobil’ stratejisine bütçe ayıracağını belirtti.

Kuzey Amerika’da Honda ve GM iki ortak olarak elektrikli otomobillerde kullanılacak Ultium batarya tesisini 2024 yılında hayata geçirecek.

Mibe, Japonya’da markanın EV ve FCV araç satışlarının toplam satışların yüzde 20’sini 2030 yılına kadar oluşturacağını ve 2035 yılında da yüzde 80’nini oluşturacağını söylüyor.