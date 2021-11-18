Honda, 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefliyor

Honda, tedarik zinciri için uzun vadeli bir karbon salınımı hedefi koyan ilk şirket olurken, parça tedarikçilerinden de karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmelerini istedi.

Elektrikli otomobillerin popüler olmaya başladığı günümüzde, birçok marka bu sektöre ciddi yatırımlar yapıyor. Ayrıca üreticiler, karbon salınımını sıfıra indirerek daha temiz bir gelecek inşa etmek istiyor.

2050 yılına kadar sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmayı hedefleyen Japonya'da, dünyaca ünlü otomotiv devi Honda, sorumluluk aldı.

TEDARİKÇİLERDE MESAJ

Üretim ve satış da dahil olmak üzere kurumsal operasyonlarında 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu hedeflediğini daha önce açıklayan Honda, parça tedarikçilerinden de karbon emisyonunu 2050'ye dek sıfıra indirmelerini istedi.

Firma böylece tedarik zinciri için uzun vadeli bir karbon salınımı hedefi koyan ilk şirket oldu.

Honda'nın 2025 mali yılından başlayarak tedarikçilerinden CO2 emisyonlarını 2019 mali yılına kıyasla her yıl yüzde 4 oranında azaltmasını istediği öğrenilirken, tedarikçilerin ise üretim kapasiteleri ve kurumsal büyüklüklerine göre bir hedef belirleyeceği kaydedildi.

Daha önce Toyota Motor, parça tedarikçilerinden 2021'de sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 oranında azaltmalarını istemişti.

Nissan Motor ise iş ortaklarını şirket büyüklüğüne bağlı olarak CO2 emisyonlarını 2022'den itibaren azaltmaya davet karar vermişti.