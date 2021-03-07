Honda, 3.seviye otonom sürüş teknolojisini Japonya'da hizmete açtı

Honda, Japonya'da satışa çıkardığı Legend adlı sedan modelinde 3. seviye otonom sürüşü kullanıma sundu.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda, birçok marka kendi araçları üzerinde çalışıyor. Ancak araçlar kadar, kullanılan sürüş teknolojileri de oldukça önemli.

Bu markalardan biri olan Honda, geçtiğimiz yıl kasım ayında 3.seviye otonom sürüş teknolojisi için gerekli başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı. Şirket, şimdi ise Japonya'da satışa sunduğu Legend adlı sedan modelinde 3. seviye otonom sürüşü kullanıma sundu.

Bu özelliğin Honda Legend'ın EX adlı donanım paketinde, Honda Sensing Elite adlı özellik paketiyle birlikte sunulduğu belirtiliyor. Ancak söz konusu paket, Avrupa ve ABD'de 3. seviye otonom desteği olmadan satılıyor.





HIZLANMA, FRENLEME VE DİREKSİYON KONTROL EDİLİYOR

Honda Sensing Elite adlı bu gelişmiş paketteki Traffic Jam Pilot adlı özellik, yoğun trafikte aracın kontrolünü tamamen alabiliyor. Yani hızlanma, frenleme ve direksiyon manevralarının tümü, otonom kontrol edilebiliyor.

Honda, bu özelliğin oldukça kaliteli ve sorunsuz bir sürüş gerçekleştirebileceğini ve bunun için 3 boyutlu HD haritalardan ve aracın tüm çevresindeki sensörlerden faydalanıldığını söylüyor.

HONDA, İLK MARKA OLDU

Honda, Legend modeline 3.seviye otonom sürüş özelliğini eklemesiyle dünyada bu özelliği seri üretim bir araçta ilk kez kullanan marka oldu.