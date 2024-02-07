Honda 750 bin otomobili geri çağırdı: İşte etkilenen modeller! Honda, hava yastığı sorunları nedeniyle 750 bin aracı servislere geri çağırma kararı aldı.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

Bu üreticilerden biri olan Honda'nın hava yastıklarıyla başı dertte. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), American Honda Motor Co'nun 750 binden fazla aracı geri çağırdığını duyurdu.

Söz konusu geri çağırmanın, bir çarpışma sırasında istem dışı açılabilecek hava yastığı nedeniyle olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kısa devre yapabiliyor

NHTSA, ön yolcu koltuğu ağırlık sensörünün çatlayıp kısa devre yapabileceğini ve hava yastığını amaçlandığı gibi bastıramayabileceğini savundu.

Hangi modeller etkileniyor

Geri çağırma 2020 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı Honda Pilot, Accord ve Civic sedan ile 2020 ve 2021 yılları arasında üretilen bazı Honda CR-V ve Passport araçlarını kapsıyor.