Honda, 8 yılda 30 farklı elektrikli araç piyasaya sürecek

Honda, gelecek 8 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı elektrikli araç modelini satışa sunacak.

Elektrikli otomobillere olan geçişi hızlandırmak isteyen Honda, yeni iş birlikleri yaparak üretim hacmini ve araç sayısını artıracak.

Honda, yeni elektrikli araç serisi için ABD'de pil üretmek üzere LG ile ortak bir girişim kurarak üretim tesisi inşa edeceğini ve yine elektrikli araçlarda bulunacak bataryalarda kullanılmak üzere gerekli olan metallerin tedarik edilmesine yönelik ise Japonya merkezli Hanwa Co, Ltd. (Hanwa) ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.

30 farklı elektrikli araç geliyor

AA'da yer alan habere göre şirket, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı elektrikli araç modelinin üretimi için yeni iş birliklerine imza attı.

Honda, gelecek 8 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı elektrikli modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

2023 yılı itibarıyla lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine başlamayı hedefleyen Honda ve LG, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisini Ohio’da kurmayı planlıyor.

Honda, yeni elektrikli araçlarında kullanacağı bataryalara gerekli olan metallerin düzenli bir şekilde tedarik edilmesi için Hanwa ile stratejik bir ortaklığa imza attı.

Bu ortaklık sayesinde Honda, orta ve uzun vadede nikel, kobalt ve lityum gibi bataryalar için gerekli olan temel metallerin Hanwa tarafından güvence altına alınarak kaynakların düzenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak.