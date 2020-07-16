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    Honda, arıza nedeniyle 85 bin aracı geri çağırdı

    Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.
    • AA
    • 16.07.2020 - 09:12
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    Honda, arıza nedeniyle 85 bin aracı geri çağırdı

    Birçok otomobil üreticisi, daha sonra tespit edilen çeşitli arızalar nedeniyle kullanıcıları mağdur etmemek için otomobillerini geri çağırabiliyor.

    Bu otomobil üreticilerine Japon dev Honda da eklendi. Şirket, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

    YAKIT POMPASINDA SORUN

    Jakarta Post gazetesinin haberine göre; Honda’nın Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic ve Accord modellerinin yakıt pompasında sorun tespit edildi.

    Çağırma işleminin, ilgili modellerde 2017-2019 aralığında üretilen araçları kapsadığı ve araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz değiştireceği belirtildi.

    Honda, 2017’de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.

    HONDA

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