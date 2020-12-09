Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel araç satışını yasaklıyor

Honda'nın Avrupa kolundaki kıdemli başkan yardımcısı Ian Howells, 2022 sonu itibarıyla Avrupa’da yalnızca hibrit ve elektrikli araçlarla yola devam edeceklerini açıkladı.

Elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi ve Avrupa Birliği’nin getirdiği sıkı emisyon kuralları, üreticilerin elini zorlamaya devam ediyor.

Birçok şirket, artık yavaş yavaş benzinli ve dizel araçlardan vazgeçmeye başladı. Bu üreticiler arasında Japon devi Honda da var.

BENZİNLİ VE DİZEL SATIŞLARINI DURDURACAK

Honda'nın Avrupa kolundaki kıdemli başkan yardımcısı Ian Howells, markanın karbon ayak izini azaltmak için çok yönlü bir plan hazırladığını ve bu kapsamda, 2023 yılından itibaren Avrupa'da saf içten yanmalı motorlu (benzinli ve dizel) modelleri durduracaklarını açıkladı.

Howells, 2022 sonu itibarıyla Honda'nın Avrupa'daki ürün gamının sadece hibrit ve tamamen elektrikli modellerden oluşacağını söyledi.





HİBRİTTEN DE VAZGEÇEBİLİR

Howells ayrıca, 2035 yılına yaklaşırken yasaların daha da katılaşması veya hibritten uzaklaşan bir değişimin olması durumunda bu motordan da vazgeçebileceklerini söylerine ekledi.

Japon markanın "Honda e" isimli tamamen elektrikli modeli Avrupa'da 33 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bunun yanı sıra hibrit motorlu yeni nesil Honda Jazz fiyatı da 21 bin 689 eurodan başlıyor.

Honda, otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümünü desteklemesine rağmen, yüksek maliyetler nedeniyle, elektrikli araçların markanın emisyon ortalamasını azaltmaya yetmeyeceği görüşünde. Bu nedenle şirket, tamamen elektrikliye geçiş sürecinde hibrit modellerden faydalanıyor.