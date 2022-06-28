Honda, Çin'deki fabrikasının inşaatına başladı

Honda'nın Çin'deki GAC Honda Automobile, elektrikli araç üretimi için yeni fabrikanın inşaatına başladığını duyurdu.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi ile birlikte, birçok marka dev yatırımlar yapıyor ve yeni fabrikalar açıyor.

Bu markalardan biri olan Japonya merkezli Honda, Çin'de 525 milyon dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kuruyor.

Honda’nın Çin’deki otomobil üretim ve satış iştiraki olan GAC Honda Automobile, elektrikli araç üretimi için yeni bir fabrika inşaatına başladığını duyurdu.

Yıllık 120 bin araç üretilecek

Yeni elektrikli otomobil üretim fabrikası Çin’in Guangzhou kentinde, 400 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda kurulacak. Tesisin üretim kapasitesinin yıllık 120 bin adet olması planlanırken, üretime 2024 yılında başlanması hedefleniyor.

İleri teknoloji üretim imkanları sunulacak fabrikanın verimli, akıllı ve düşük karbonlu olarak faaliyet göstermesi için çalışmalara başlandı.

Önemli bir üretim merkezi olacağı öngörülen fabrikanın yanı sıra Çin’de aynı zamanda Dongfeng Honda Automobile tarafından bir fabrika daha kurulacak.

İki üretim tesisinin de 2024 yılında operasyona başlayacağı ve yıllık toplam otomobil üretim kapasitelerinin 1,73 milyon adet olacağı açıklandı.