Honda, çip krizi nedeniyle kâr beklentisini düşürdü

Honda, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net kârının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor.

Otomotiv sektörünü oldukça etkileyen küresel çip krizine bir çare aranırken, üretimi etkilenen markalar arasına Honda da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Civic Sedan modelini tanıtan şirket, Japonya'da bulunan üç tesisinde "tedarik kaynaklı" sorunlar nedeniyle üretime ara vereceğini duyurmuştu.

Japon üretici, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilanço verileri ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.

KÂR BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Buna göre Honda, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerileyeceğini tahmin ediyor.

Koronavirüsün neden olduğu talep daralmasının normale dönmesini bekleyen firma, küresel bazda 5 milyon araç ve 18 milyon motosiklet satmayı hedefliyor.

Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "Çip tedarik sıkıntısı etkisinin mevcut mali yılın ilk yarısında sürmesini bekliyoruz, ancak ikinci yarıda normale döneceğiz." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre Honda, 2020 mali yılı üretiminde 100 bin adet daha az araç üretti.