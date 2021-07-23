Honda, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdi.

Otomotiv sektörünü oldukça etkileyen küresel çip krizine bir çare aranırken, üretimi etkilenen markalar arasına Honda da katıldı.

Yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 gerileyeceğini tahmin eden Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

6 AĞUSTOS'A KADAR ÜRETİM DURACAK

Japon şirket, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

Kyodo ajansına göre Japon üretici, N-Box mini araçlar ile kompakt segment Fit model dahil, Mie eyaletinde günde 2 bin araç üretiyordu.

Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji, yılın ikinci yarısında üretimin normale döneceğini açıklamıştı.



