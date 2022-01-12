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- Honda Civic 2022 güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikler
Honda Civic 2022 güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikler
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 12:27
- Güncelleme : 12.01.2022 - 12:41
Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.
Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.
Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde satışa sunuluyor.
ARTIK İTHAL CIVIC'LER VAR
Honda, Civic modellerinin üretildiği Gebze'deki fabrikasında üretimi geçtiğimiz haftalarda tamamen durdurmuş ve fabrikayı kapatmıştı.
Türkiye'de üretilen Civic modelleri, artık yerini ithal modellere bıraktı. Geçtiğimiz yıl ekim ayından itibaren artık ülkemizdeki Civic modellerinin tamamı ithal.
YENİ HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - OCAK 2022
Honda Civic fiyatları aralık ayında ikinci kez zamlanmış ve ardından dolar kurunun biraz geri çekilmesiyle fiyatlar da düşmüştü.
2022 Ocak ayı itibarıyla belirlenen Honda Civic fiyat listesi ise şu şekilde:
İşte zamlı Honda Civic fiyatları ve son zamanlardaki değişim:
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium
- 10 Aralık: 522 bin 400 TL
- 20 Aralık: 574 bin 700 TL
- 2022 Ocak: 522 bin 675 TL
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance -
- 10 Aralık: 572 bin 600 TL
- 20 Aralık: 629 bin 900 TL
- 2022 Ocak: 572 bin 875 TL
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+
- 10 Aralık: 614 bin 500 TL
- 20 Aralık: 676 bin TL
- 2022 Ocak: 614 bin 775 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance
- 10 Aralık: 561 bin 500 TL
- 20 Aralık: 617 bin 700 TL
- 2022 Ocak: 561 bin 775 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+
- 10 Aralık: 607 bin 500 TL
- 20 Aralık: 668 bin 300 TL
- 2022 Ocak: 607 bin 775 TL