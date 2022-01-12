Honda Civic 2022 güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikler

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyatlarını yeni yılla birlikte güncelledi. İşte güncel Honda Civic fiyatları...

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde satışa sunuluyor.

ARTIK İTHAL CIVIC'LER VAR

Honda, Civic modellerinin üretildiği Gebze'deki fabrikasında üretimi geçtiğimiz haftalarda tamamen durdurmuş ve fabrikayı kapatmıştı.

Türkiye'de üretilen Civic modelleri, artık yerini ithal modellere bıraktı. Geçtiğimiz yıl ekim ayından itibaren artık ülkemizdeki Civic modellerinin tamamı ithal.

YENİ HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - OCAK 2022

Honda Civic fiyatları aralık ayında ikinci kez zamlanmış ve ardından dolar kurunun biraz geri çekilmesiyle fiyatlar da düşmüştü.

2022 Ocak ayı itibarıyla belirlenen Honda Civic fiyat listesi ise şu şekilde:

İşte zamlı Honda Civic fiyatları ve son zamanlardaki değişim:

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

10 Aralık: 522 bin 400 TL

20 Aralık: 574 bin 700 TL

2022 Ocak: 522 bin 675 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance -

10 Aralık: 572 bin 600 TL

20 Aralık: 629 bin 900 TL

2022 Ocak: 572 bin 875 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

10 Aralık: 614 bin 500 TL

20 Aralık: 676 bin TL

2022 Ocak: 614 bin 775 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

10 Aralık: 561 bin 500 TL

20 Aralık: 617 bin 700 TL

2022 Ocak: 561 bin 775 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+